4 فوائد صحية مثبتة للشوكولاتة الداكنة... تعرفوا إليها!

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يُطلب منكم منذ الصغر عدم تناول الكثير من الحلويات وبخاصة الشوكولاتة لاحتوائها على نسبة عالية من السكر والمواد التي قد تضر الجسم.ولكن الشوكولاتة الداكنة، بخاصة عندما تكون غنيّة بالكاكاو، يمكن أن تكون مفيدة لكم بالفعل. إذ إنها توفر مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية الضرورية للقلب والعقل والصحة العامة.تعرفوا في ما يلي إلى أهم 5 فوائد للشوكولاتة الداكنة:- الحفاظ على صحة القلب: أظهرت الدراسات أن الشوكولاتة الداكنة مفيدة جدًا لصحة القلب، فهي:تخفض مستويات ضغط الدم: اعتبرت أخصائية التغذية في جامعة كاليفورنيا الدكتورة دانا هونز أن المكونات الموجودة في الشوكولاتة الداكنة مضادة للأكسدة وللالتهابات وتساهم في تخفيض مستويات ضغط خفض ضغط الدم.تخفيض مستويات الكوليسترول: قد تزيد مركبات الفلافونويد من مستويات البروتين الدهني عالي الكثافة، المعروف باسم "الكوليسترول الجيد"، وتحسن وظائفه. الأمر الذي يؤدي إلى تخفيض مستويات الكوليسترول في الجسم.منع السكتة الدماغية: تساعد الشوكولاتة الداكنة على تخفيض مستويات ضغط الدم، الأمر الذي يخفف من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.تقليل الإصابة بأمراض القلب: وجد التحليل التلوي الذي أجري في عام 2017 والذي بحث في 5 دراسات فحصت العلاقة بين استهلاك الشوكولاتة وخطر الإصابة بأمراض القلب أن هناك انخفاض في خطر الإصابة بأمراض القلب مرتبط باستهلاك الشوكولاتة الداكنة.- تحسين صحة الدماغ: تساعد مركبات الفلافونويد الموجودة في الشوكولاتة الداكنة في زيادة تدفق الدم إلى الدماغ. كنتيجة ثانوية لهذا، ستحصلون على المزيد من الأكسجين في عقلكم، الأمر الذي سينقل السموم من الدماغ بسرعة أكبر. وهذا ما سيحمي العقل من حالات التنكس العصبي، مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون.- تقليل الالتهاب: ذلك لأن مضادات الأكسدة الموجودة في الشوكولاتة الداكنة بخاصة مركبات الفلافونويد والبوليفينول، لها خصائص مضادة للالتهابات. ويساعد تقليل الالتهاب في حماية القلب والرئتين والكبد والمخ على حد سواء.- تقليل الإجهاد التأكسدي: نظرًا لأن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على نسبة عالية جدًا من مادة البوليفينول، فقد تساعدكم على تقليل الإجهاد التأكسدي ومكافحة الجذور الحرة الناجمة عن التلوث أو الأشعة فوق البنفسجية والتي يمكن أن تتسبب في تلف الحمض النووي لخلايانا وتؤدي إلى الإجهاد التأكسدي، مما قد يؤدي إلى أمراض مزمنة.