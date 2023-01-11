لمواجهة الاكتئاب الموسمي... اليكم هذه الأطعمة!

أطعمة لمواجهة الاكتئاب الموسمي

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LBCI News Lebanon





ووفقًا لأخصائية التغذية، ناتالي أولسن، فإن بعض الأطعمة في نظامكم الغذائي يمكن أن تساعدكم على الشعور بتحسن في هذه الأيام الشتوية الباردة والمظلمة.

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ما هي الأطعمة التي تساعدكم على مواجهة الإكتئاب الموسمي؟



الأسماك الدهنية: توصي أخصائية التغذية، ناتالي أولسن، بتناول الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والرنجة بكثرة لإحتوائها على الأوميغا 3 وخصائص مضادة للالتهابات وأساسية مع تغير الفصول.



المكسرات: إذا كنتم لا تتناولون السمك بكثرة، عليكم أن تضيفوا المكسرات إلى وجباتكم. ووفقًا لأولسن، تعد المكسرات والبذور مثل الجوز وبذور الكتان وبذور الشيا من بين أكثر الأطعمة الغنية بالأوميغا 3 التي يمكن أن تساعد في تقليل الشعور بالاكتئاب الموسمي. يعتمد جسم الانسان على الساعة البيولوجية لتنظيم الحالة المزاجية، ويمكن أن يؤدي تقليل ضوء الشمس بشكل عام إلى تعطيل هذا الإيقاع الطبيعي، مما يؤدي إلى نوع من الاكتئاب يسمى الاضطراب العاطفي الموسمي “SAD”.ووفقًا لأخصائية التغذية، ناتالي أولسن، فإن بعض الأطعمة في نظامكم الغذائي يمكن أن تساعدكم على الشعور بتحسن في هذه الأيام الشتوية الباردة والمظلمة.ما هي الأطعمة التي تساعدكم على مواجهة الإكتئاب الموسمي؟توصي أخصائية التغذية، ناتالي أولسن، بتناول الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والرنجة بكثرة لإحتوائها على الأوميغا 3 وخصائص مضادة للالتهابات وأساسية مع تغير الفصول.إذا كنتم لا تتناولون السمك بكثرة، عليكم أن تضيفوا المكسرات إلى وجباتكم. ووفقًا لأولسن، تعد المكسرات والبذور مثل الجوز وبذور الكتان وبذور الشيا من بين أكثر الأطعمة الغنية بالأوميغا 3 التي يمكن أن تساعد في تقليل الشعور بالاكتئاب الموسمي.

الأطعمة الغنية بالألياف: توفر الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفول والشوفان خصائص مضادة للالتهابات. وتنتج هرمونات "السعادة" مثل السيروتونين والدوبامين وحمض جاما أمينوبوتيريك (GABA) ، وهي هرمونات مهمة لتنظيم مزاجكم.

الفاكهة: تحتوي الفاكهة على فيتامينات ومعادن وألياف، مما يجعلها غذاءً صحياً لجسمكم. ووفقًا لأخصائية التغذية، فإن استبدال السكر المضاف بالفاكهة يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً في إزالة الالتهابات في الجسم ما يُساعد في التعامل مع الاكتئاب الموسمي.





اللحوم العضوية الخالية من الدهون: تحتوي اللحوم على نسبة عالية من الدهون المشبعة والهرمونات والمضادات الحيوية ويمكن أن تسبب التهابًا في جميع أنحاء الجسم وتؤثر على مزاجكم. لذلك، اعتبرت خبيرة التغذية أن إستبدال اللحوم كاملة الدهون باللحوم العضوية سيساعدكم في الحصول على ما يكفي من البروتين للشعور بالشبع والحصول على الطاقة وكذلك تقليل كمية المواد الكيميائية التي تؤثر على الحالة المزاجية في جسمكم.