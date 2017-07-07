بالفيديو- زواج أرملة سبعينية من مراهق!

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تزوجت سيدة اندونيسية تبلغ من العمر 71 عاماً من مراهق يبلغ من العمر 16 عاماً، بعدما هددا بالإقدام على الانتحار في حال وقفت عائلتاهما بوجه زواجهما.وبالرغم من وجود فارق 55 عاماً بين هذا الثنائي، فقد تزوّج المراهق سلامات ريايادي من الأرملة التي تدعى روهايا في قريتهما كارانجنداه.وقد أقيم حفل زفافهما فى منزل زعيم في القرية إسمه كوسويو، وهو من أخبر وسائل الاعلام المحلية أن الزوجين هددا بقتل نفسيهما في حال منعا من الزواج.وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من حفل الزفاف، ظهر فيها العريس وهو يضع يديه على وجهه بينما كان الحاضرون يصرخون ويهتفون احتفالاً بالزواج.لمشاهدة الفيديو اضغطوا