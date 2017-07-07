بالفيديو- رواد الانترنت سخروا من هذا الشاب... ماذا فعل اثناء ولادة زوجته؟

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سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في هولندا من ردة فعل رجل عندما كان يشاهد حبيبته وهي تنجب طفلهما.وقد انتشر على فيسبوك فيديو ظهر فيه الشاب دالو، 19 عاماً، وهو يشاهد حبيبته كوينتانا أثناء الولادة، إلا أن تعابير وجهه فضحت شعوره بالخوف.والملفت هو أنه كاد يغمى على دالو، إلا أنه استطاع أن يحافظ على تماسكه حتى نهاية العملية.وقد حصل رواد الانترنت على اللقطات التي وثّقت ما حصل من برنامج واقعي في هولندا، فانتشر الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.وقد شدّد مشاهدو الشريط على فكرة أنه كان ينبغي أن يتحلى دالو بمزيد من الشجاعة.