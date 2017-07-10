بالفيديو- مُقدّم أخبار ينفجر غضباً مباشرة على الهواء... ويجتاح الإنترنت!

رد فعل غاضب لمذيع أخبار...

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LBCI News Lebanon

انتشر فيديو بكثافة على مواقع التواصل الإجتماعي وثّق رد الفعل الغاضب لمذيع الأخبار المكسيكي دوغ فرنانديز بسبب وقوع خطأ تقني خلال بث مباشر على الهواء.



وكان فرنانديز يقرأ خبر عن وقوع جريمة قبل أن ينتقل للتحدث مع مراسلة القناة بهدف الحصول على معلومات إضافية من موقع الحادث، إلا أن الأخيرة لم تكن جاهزة.

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وانتبه فرنانديز إلى أن المراسلة لم تطل على الشاشة فتابع في قراءة خبر آخر لتطل حينها وتقاطعه.



وأثارت هذه اللحظات غضب فرنانديز مما دفعه إلى رمي الاوراق التي كان يحملها في الهواء ومغادرة الاستديو كما ظهر في مقطع الفيديو.