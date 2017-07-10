مذيع سعودي يتعرض لموقف محرج على الهواء... "هامبرغر عاصمة ألمانيا"

ارتكب خطأ مباشرة على الهواء

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LBCI News Lebanon

وقع مذيع القناة الإخبارية السعودية محمد الذيابي ضحية موجة من السخرية على مواقع التواصل الإجتماعي بعدما ارتكب خطأ لفظيًا مباشرة على الهواء.



وكان الذيابي يتحدث مع مراسل القناة الموجود في المانيا لتغطية احداث قمة العشرين التي انعقدت في مدينة هامبورغ فختم المحادثة معه قائلا " حدثتنا من العاصمة الألمانية هامبرغر، شكرًا لك".

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وسرعان ما انتشر مقطع الفيديو بكثافة كبيرة بحيث انتقد رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذيابي لاقترافه خطأين، الأول بلفظ اسم المدينة والثاني بوصفها بأنها عاصمة ألمانيا فيما برلين هي العاصمة بالفعل.



ونقلت مواقع سعودية أنه لم يكن باستطاعة الذيابي تصحيح الخطأ مباشرة على الهواء التزامًا بقانون القناة كما أطلقت مجموعة من المغردين حملة على موقع تويتر تحت هاشتاغ #متضامن_مع_محمد_الذيابي دعمًا له ولوقف موجة الإنتقادات اللاذعة التي طالته على إثر هذا الخطأ.