مراهقة تحولت إلى مليونيرة خلال أسبوع... ما الذي حصل معها؟

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تحولت شابة في الـ 19 من عمرها إلى مراهقة غنية بين ليلة وضحاها وذلك بعدما ربحت اللوتو مرتين خلال أسبوع واحد.وفي التفاصيل، كانت روزا دومينيغير قد اشترت بطاقة لوتو من محظة وقود في Paso Robles خلال عودتها من أريزونا إلى المنزل.واستطاعت الشابة أن تربح 555,555 دولار أميركي من خلال إحدى البطاقات التي بلغ سعرها 5 دولارات فقط فأصيبت حينها بالصدمة!وقررت الشابة أن تشتري بطاقة أخرى من نفس فئة البطاقة الأولى بعد أيام قليلة من محطة وقود في Greenfield فربحت عندها $100,000!الجدير ذكره، أنّ دومينيغير تخطط لشراء سيارة جديدة من الأموال التي ربحتها.