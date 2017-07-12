غرائب وطرائف 12 تموز 2017 12/07/2017 09:44:53 حاولت الانتحار بسبب حماتها... لن تُصدّقوا ماذا فعلت بها!

حاولت قتل نفسها للتخلص من حياتها التعيسة مع حماتها

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LBCI News Lebanon





وفي التفاصيل، قالت الشابة "سنية" إنّه لم يكن أمامها من حلّ سوى محاولة قتل نفسها هرباً من حماتها التي وصفتها بالشرّ وأضافت "دخلت حياتي ودمرتها، جعلت كلّ يوم كالجحيم بتسلّطها وعنفها بسبب غيرتها حتى قررت التخلص من الحياة التعيسة بتناول السمّ".

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لكن "سنية" نجت من محاولة الانتحار وطالبت محكمة الأسرة زنانيري بالطلاق وقالت "استمرّت والدته في التضييق علينا حتى بعد الزواج لدرجة منعت زوجي من معاشرتي أو الاقتراب مني وبسبب شخصية زوجي الضعيفة تمادت واعتدت علي بالضرب".



وتابعت الشابة "طردتني من المنزل بملابس النوم أكثر من مرّة أثناء غياب زوجي في عمله لكن أهلي كانوا يجبرونني على العودة إليه بسبب رفضهم للطلاق". حاولت شابة مصرية تُدعى "سنية" الانتحار "هرباً من الجحيم" الذي تعيشه مع حماتها على حدّ تعبيرها وفق موقع " شاشة نيوز ".وفي التفاصيل، قالت الشابة "سنية" إنّه لم يكن أمامها من حلّ سوى محاولة قتل نفسها هرباً من حماتها التي وصفتها بالشرّ وأضافت "دخلت حياتي ودمرتها، جعلت كلّ يوم كالجحيم بتسلّطها وعنفها بسبب غيرتها حتى قررت التخلص من الحياة التعيسة بتناول السمّ".لكن "سنية" نجت من محاولة الانتحار وطالبت محكمة الأسرة زنانيري بالطلاق وقالت "استمرّت والدته في التضييق علينا حتى بعد الزواج لدرجة منعت زوجي من معاشرتي أو الاقتراب مني وبسبب شخصية زوجي الضعيفة تمادت واعتدت علي بالضرب".وتابعت الشابة "طردتني من المنزل بملابس النوم أكثر من مرّة أثناء غياب زوجي في عمله لكن أهلي كانوا يجبرونني على العودة إليه بسبب رفضهم للطلاق".









