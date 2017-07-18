طلّقت زوجها لأنه تجاهل رسائلها... اليكم هذه القصة الغريبة!

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تطلّقت سيّدة تايوانية من زوجها لأنه تجاهل الرسائل التي بعثتها له.وفي تفاصيل القصّة، فقد حكم قاض في تايوان بانفصال سيدة تدعى لين عن زوجها لأن الأخير لم يرد على الرسائل التي بعثتها له عبر تطبيق Line عندما نقلت الى المستشفى بعد حادث سيارة.وقد استطاعت السيدة الخمسينية أن تثبت للمحكمة في هسينشو أن زوجها قد تلقى هذه الرسائل من خلال رموز علامة الرسالة عليها.وقد رأى القاضي كاو في أوائل الشهر الجاري أن هذه الأدلة كافية لتثبت أن زواج هذا الثنائي يعاني من مشاكل وأضرار لا يمكن تعويضها، إضافة الى وجود مشاكل أخرى أقنعته بأن طريق هذا الزواج مسدود.والملفت هو أن الزوج لم يقم حتى بزيارة واحدة الى المستشفى، وقد بعث للين رسالة نصية واحدة ولكنه بدلاً من أن يسألها عن حالتها الصحية تحدّث عن الكلب.ويشار الى أن الزوج، وهو في الأربعينات من عمره، يعاني من مشاكل مادية وكانت لين هي من تدفع معظم فواتير منزلهما الذي يعيشان به مع العائلة.