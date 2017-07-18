بالصور- جمع 9000 زجاجة جعة خلال 42 سنة... ماذا سيفعل بها اليوم؟

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يعرض رجل إنكليزي مجموعته المؤلفة من 9000 عبوة من الجعة للبيع بعدما أمضى 42 عاماً في جمعها.وقد قضى السيد نيك ويست، وهو مصرفي متقاعد من إنكلترا، ساعات من التفتيش على الانترنت كل مساء عن عبوات جديدة من الجعة، وأجبر نفسه على شربها حتى لم تكن تتمتّع بمذاقٍ لذيذ وذلك كي يتمكن فقط من اكتناز العبوات الفارغة.وكان الرجل يقوم بثقبين في الجزء السفلي من كل عبوة ويسكت الجعة وذلك كي تبقى "حلقة السحب" أو ring pull سليمة.والملفت هو أن هوسه هذا قد بدأ في عام 1975 عندما اشترت له زوجته كتاباً عن الجعة. ومنذ ذلك الحين، قام بتحويل جزء من منزله الى "مكتبة البيرة".ويشار الى أن زوجته ديبورا لم تعد تتحمل الوضع، لافتة الى أن زوجها قد بالغ بهذا الموضوع.