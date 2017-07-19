بالفيديو- حمل الطفل بين ذراعيه وصرخ "إنه الشيطان"... ما فعله بعدها أدخله السجن!

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ألقي القبض على رجل بعدما تمّ تصويره وهو يحمل طفلاً، تربطه به صلة قرابة، بين ذراعيه من ثمّ يرميه أمام السيارات.وبحسب اللقطات، فيظهر الرجل براينت هيكوكس، 30 عاماً، وهو يحمل قريبه البالغ من العمر سنتين ويرميه في الطريق في كولورادو سبرينجز بالولايات المتحدة ليل الجمعة الماضي. والملفت هو أن براينت أقدم على هذه الخطوة عندما أصبح لون إشارة المرور أخضر.ووفقاً للمعلومات، فإن الرجل نعت الطفل بـ"الشيطان" قبل أن يرميه أمام السيارات.وتشير المعلومات الى أن سيدة تدعى تريسي ويلنر كانت في طريقها الى منزلها برفقة عائلتها عندما لاحظت مرور رجل على جانب الطريق وهو يحمل بين يديه ما كانت تعتقد أنه "كلب أو كيس". عندها طلبت تريسي من زوجها، الذي كان يقود السيارة، أن يخفف من السرعة لأنها شعرت بالقلق. ولكن سرعان ما اكتشفت أن براينت يحمل في الحقيقة طفلاً صغيراً.ولفتت السيدة ويلنر الى أنها حرصت على أن تمسك بالطفل.وذكرت تقارير وسائل الإعلام المحلية، أنه مجرّد أن أوقف الزوج السيارة، قام هو وشاهد عيان آخر بمطاردة هيكوكس.ويشار الى أن الرجل يواجه تهمة القتل وغيرها من الاتهامات ذات الصلة، كما إنه محتجز الآن في سجن مقاطعة إل باسو مقابل كفالة تبلغ قيمتها 50 ألف دولار.