بالصورة - ولادة قيصريّة تتسبب بشق في رأس رضيعة...

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تعرّضت رضيعة للإصابة بجرح في وجهها، من عينها إلى أذنها، ولادتها عن طريق عملية قيصرية في مستشفى ريجنور، إينفيرنيس.ووصفت السيدة إيما ولادة ابنتها بـ"الكارثة" منذ بدايتها وحتى النهاية.وقالت الطبيبة التي تسببت بالشق في رأس كارمن إنه لم يتم إعلامها بأن إيما كانت في المخاض أثناء هذه الحادثة.وقد دائرة الصحة الوطنية في هايلاند الآن تحقيقاً داخلياً في الحادثة، التي تم الكشف عنها في أيلول الماضي، ولم يتم اطلاع الأسرة على نتائجه.ويشار الى أن هذه الحادثة وقعت بعد سلسلة من التأخيرات في القسم نفسه، كذلك فقد اضطرت الرضيعة المصابة انتظار جراح التجميل ليوم كامل لجراح التجميل كي يسافر من أبردين من أجل أن تقطيب جرحها.ويذكر أنه بعد هذه الحادثة، تمّ إدخال سلسلة من التغييرات بما يخص الجراحين لضمان سلامة المرضى.