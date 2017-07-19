السجن 16 عاماً لقاتل قطط... والقصة لا تنتهي هنا

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حكم بالسجن 16 عاماً على الشاب روبرت روي فارمر (26 عاما) بتهمة قتل 21 هراً واغتصاب إحداها قبل قتلها.وقد بدأت هذه القضية منذ العام 2015 بعدما تحرّك الجيران في حي كامبريان بارك في كاليفورنيا إثر اختفاء عدد من الهرر من دون سبب وتمّ ابلاغ السلطات بما يجري، عندها بدأت التحقيقات، بحسب ما ذكرت صحيفة 24matins الفرنسية.وفي تفاصيل هذه الحادثة الغريبة، فقد تمّ اكتشاف هوية الفاعل روبرت، وهو ابن قائد شرطة سابق، بعدما قال بعض الشهود إنهم رأوا شخصاً يستدرج الهرر للإمساك بها، عندها استعان المحققون بفيديوهات كاميرات المراقبة. ويذ كر أنه سبق وعثر على جثث قطط مشوهة ومرمية في قمامات الحي، كما إنه عثر في إحدى المرات على هرّ حي تعرّض لعضة بشرية.والملفت هو أن عملية تعقّب "القاتل المتسلسل" لم تستغرق الكثير من الوقت. وقد استجوبته الشرطة بعدما عثرت عليه نائماً في سيارته وكان هناك جثة هر على اللوحة الأمامية. إضافة الى ذلك، فقد عثر المحققون أيضاً على سكين وأثار دماء وفراء الهرر في السيارة.وأظهرت التحاليل، أن الهر الذي عثر عليه في السيارة يحمل آثار اعتداء جنسي، وهذا ما أصر روبرت على إنكاره.