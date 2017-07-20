غرائب وطرائف
20 تموز 2017 - 08:56
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تسريحة شعر أدت بها إلى المستشفى...ماذا فعلت؟

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تسريحة شعر أدت بها إلى المستشفى...ماذا فعلت؟

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لسيدة لم يعلن عن اسمها أدخلت إلى المستشفى بسبب خطأ اقترفته خلال تسريح شعرها.

 

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية،  فإن السيدة استخدمت رغوة البولي يوريثان، وهي مادة تستخدم في البناء لسد الفجوات ومنع التسريبات في الحيطان والسقف والأرضيات والحمامات،  بدلا من وضع موس الشعر للحصول على تسريحة جميلة.

 
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ورجح رواد مواقع التواصل الإجتماعي أن السيدة لا تستطيع قراءة اللغة الانكليزية، الأمر الذي جعلها تعتقد أن هذه المادة مخصصة للشعر فيما قال البعض إنها لم تلق النظر على العبوة قبل استخدامها.

 
 وذكرت الصحيفة ان الحادثة وقعت في احد بلدان شرق اوروبا وان الاستياء بدا واضحاً على ملامح السيدة في الصورة التي انتشرت بكثافة أخيراً.
 
Big mousse-take: This image, which has begun circulating on social media on Tuesday, shows a mystery woman, believed to be from Eastern Europe, who mixed up hair mousse with builders' foam and ended up in hospital
 





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