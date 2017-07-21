بالصور- لم تتناول الفطور لأكثر من عقد... لن تصدّقوا ماذا استخرج الأطباء من جسدها!

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استخرج الأطباء أكثر من 200 حجر من مرارة وكبد امرأة بعد خضوعها لعملية جراحية في الصين استغرقت 6 ساعات ونصف الساعة.وقال الجراحون للسيدة إن السبب وراء ظهور هذه الحجارة هو عدم تناولها لوجبة الفطور خلال أكثر من عقد من الزمن، علماً أن مستشفى Guangji قد لفت الى أن حجم بعض هذه الحجارة كان كبيراً مثل البيض.كذلك، فقد أشار الأطباء أيضاً الى أن السيدة التي تدعى تشن (45 عاما)، كانت غالباً ما تتناول بقايا الطعام ولم يكن لديها نمطاً عادياً من الأكل ما أدى إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول والكالسيوم في الدم.وكانت تشن تشعر بألم في البطن منذ أكثر من 10 سنوات، لكنها كانت خائفة فلم تستمع الى نصائح الأطباء الذين أكدوا لها على ضرورة إجراء عملية جراحية.وخلال الأسبوع الماضي، أصبح ألم تشن لا يطاق لذلك اضطرت الى الخضوع لعملية جراحية لإزالة الحصى من المرارة.اليكم الصور: