بالصور - ثنائي سعودي يُقدم على خطوة مفاجئة في حفل زفافه... ما هي؟

نجح الشاب السعودي حسين بن محفوظ في إقناع عروسه حنان الريمي بارتداء الزلاجات خلال حفل زفافهما.
وتعود هذه الفكرة الغريبة إلى شغف العريس بالتزلّج أو "سكيتينغ" وهو لاعب محترف شارك في بطولات دولية ويحمل المركز الثالث آسيوياً والعاشر عالمياً. بالإضافة إلى ذلك، يشتهر حسين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات طريفة ينشرها مع شقيقه التوأم حسن.
ووفق موقع "سيدتي.نت
"، تخلّت العروس، طالبة هندسة ديكور داخلي في جامعة عفت في جدة، عن الكعب العالي في حفل زفافها وأطلّت بالزلاجات بين الحاضرين رغبة منها في تحقيق حلم عريسها الذي بدوره ارتدى الزلاجات.
وقال العريس إنّه شاهد فكرة مماثلة في فرنسا خلال بطولة عام 2012 حيث قام عروسان بذلك فأعجب بالفكرة وأراد تنفيذها في حفل زفافه.