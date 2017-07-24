بالفيديو - الساعة الثانية فجراً استدعيت الشرطة... ماذا كان هذا الثنائي يفعل في البحر؟

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهر فيه سائحان بريطانيان أجبرا على السير عاريين على طول الشاطئ قبل اعتقالهما، بعدما ألقي القبض عيلهما وهما يمارسان الجنس في البحر.وتمّ رصد الثنائي داخل الماء فجر الأحد عند الساعة عند الساعة الثانية والنصف في باتايا- تايلاند.عندها اتصل شهود العيان، الذين أصيبوا بالذهول، بالشرطة وأخبروا العناصر أن الثنائي كان يمارس الجنس، وعندما وصل الضباط الى المكان أجبروا الرجل والمرأة على الخروج من الماء.وقد اقتاد عناصر الشرطة الزوجين الى مركز شرطة مدينة باتايا، وتمّ توجيه اليهما تهمة ارتكاب فوضى عامة مع دفع غرامة مالية بلغت قيمتها نحو 30 دولاراً لكل منهما، وقد أطلق سراحهما فيما بعد.