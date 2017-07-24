أعدّت "البراونيز" بحليب الرضاعة الخاص بها... وأبقت الأمر سرًّا!

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واجهت سيّدة سيلاً من الانتقادات من أمهات أخريات بعد استخدامها لحليب الرضاعة الخاص بها لتحضير كعك "البروانيز" وبيعها في المدرسة.وبعدما اكتشفت الأمهات ذلك وأعربن عن اشمئزازهن، شاركت الأم قصتها عبر صفحتها على "فيسبوك" لمحاولة فهم الخطأ الكبير الذي اقترفته وكتبت: "لم يكن لدي الوقت للذهاب إلى المتجر ولم أر ما هي المشكلة الكبيرة بفعلتي هذه (بعض الأولاد قد يستفيدون من هذه التغذية صراحة). الأمهات اكتشفن الموضوع وردة فعلهن كانت مبالغة بعض الشيء وأنا لا أعرف ماذا أفعل".وتم نشر هذه القصة عدة مرات عبر مواقع التواصل الإجتماعي كافة حيث أعرب الكثير من الناس عن انزعاجهم من الموضوع، وقال معظمهم إن الأم ليست بحاجة أبداً للحليب لفعل "البراونيز" وأعتبر البعض الآخر أنّ كان بإمكانها أن تسبب للأطفال بأمراض معدية مثل فيروس نقص المناعة البشرية الذي يمكن أن ينتقل عن طريق حليب الثدي، وهناك احتمال صغير أيضاً بالإصابة بالتهاب الكبد الذي يمكن أن ينتقل بسرعة إذا كانت المرأة لديها تصدع في الحلمات.