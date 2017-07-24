بعد 28 عاماً من الانفصال... ثنائي يتزوّج مرة جديدة في مكان مميز!

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تزوّج زوجان من إنكلترا للمرّة ثانية بعد مرور 28 عاماً على انفصالهما.وفي تفاصيل هذه القصة، فقد وقع الزوجان أنيت وينسلي ودنكان جراي في حب بعضهما البعض من النظرة الأولى عندما التقيا في عام 1979 في حلبة سباقات براندز هاتش، وتزوجا بعد مرور سنتين.ولكن بعد فترة على ولادة ابنهما ستيوارت، انفصلا عن بعضهما وفقدا الاتصال لأكثر من عقدين من الزمن.والملفت هو أن هذا الثنائي عاد الآن وتزوّج مرة جديدة في مسار السباق حيث التقى للمرة الأولى بعد مرور 28 عاماً على الانفصال. وحصل ذلك بعد أن طلب ستيوارت، البالغ من العمر اليوم 34 عاماً، من والدته مساعدته في العثور على والده.