بالصورة- ثنائي يعيش قصة مرعبة... على ماذا عثر في المنزل؟

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عاش زوجان قصة مرعبة جداً بعدما عثرا على تذكرة قطار قديمة، تعود إلى تاريخ قبل ولادتهما، في مطبخ منزلهما من دون أن يعلما من أين أتت.وقد نشرت السيدة هارييت هانت، 27 عاماً، من رومفورد- انكلترا، تعليقاً على فيسبوك طلبت من خلاله من الناس مساعدتها على حل هذه القصة الغامضة، لافتة الى الرعب الذي عاشه زوجها ريان عمر عندما ذهب لإحضار بطاقة railcard في منزلهما.وقد انهالت تعليقات رواد موقع فيسبوك، إذ إن قسماً منهم قد أشار على الفور الى تاريخ التذكرة 8/8/1988، فيما طلب آخرون من الثنائي شراء تذكرة يانصيب.