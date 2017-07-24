بالفيديو- معرض ترفيهي يتحوّل الى ساحة قتال... والدتان تتعاركان أمام أعين الأطفال!

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تحوّل معرض ترفيهي آسيوي الى ساحة عراك بعدما نشب شجار بين الأمهات أمام أعين الأطفال الذين شعروا بالرعب.وبحسب اللقطات التي انتشرت لهذه الحادثة الصادمة، فقد ظهرت سيدتان وهما تتعاركان وتسحبان شعر بعضهما، في حين أن الأهل الذين شعروا بالرعب كانوا يُطالبونهما بالتوقّف عن هذا الأمر.كما يمكن أيضاً سماع صوت صراخ الأطفال بعد بدء مشاهد العنف هذه التي وقعت في وضح النهار في يوم افتتاح Mega Mela في مانشيستر.وقد تمّ تحميل مقطع الفيديو الذي وثّق الحادثة على موقع فيسبوك يوم السبت الماضي، فحصد أكثر من 25 ألف مشاهدة.ويُعتبر هذا المعرض، الذي يستمر على مدى يومين، "أكبر احتفال" عن ثقافة جنوب آسيا، في شمال انكلترا، ويتميز بالموسيقي التقليدية والطعام والرقص.