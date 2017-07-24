رجل يقدم الماريجونا مجاناً بشرطٍ واحد!

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يقدّم رجل الأعمال دينس ميهان، صاحب شركة تبيع الماريجونا الطبي، في ولاية ماين في الولايات المتحدة حشيشة الماريجونا ضمن برنامج لتشجيع السكان على تنظيف مدينتهم.وقدّم ميهان للسكان الذين جمعوا القمامة يوم السبت الماضي ماريجوانا مجاناً حيث قال إن كل شخص فوق سن ال21 والذي يجمع كيس قمامة سيقدّم له حشيشة من الماريجوانا مجاناً.وأعلنت شركة ميهان عن سعيها لتنظيف المدينة عبر "فيسبوك"، حيث قال إنه يأمل في توسيع برنامج "يوم الخدمة" للدولة بأكملها. ويقول ميهان إن هذا البرنامج هو توعية للحياة الطبيعية.وأكد دينس ميهان أن ولاية ماين تسمح في استهلاك الماريجونا وإنه حصل على فكرة المبادلة من برنامج مماثل في مدينة أخرى.