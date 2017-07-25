أعطيا المخدرات لطفلتهما يوم ولادتها لإخفاء جريمتهما الشنيعة!

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أقدم "كولبي غلين وايلدي" وزوجته "لايسي داون كريستينسون" على إعطاء طفلتهما حديثة الولادة أدوية مخدّرة في مستشفى "إلك ريدج" في ولاية يوتاه الأميركية، وذلك لإخفاء تعاطيهما للمخدرات.وفي التفاصيل، فقد قام الثنائي بذلك لتضليل الشرطة خلال التحقيقات لأنّ والدة الرضيعة كانت تتعاطى المخدرات خلال فترة الحمل الأمر الذي جعل الطفلة تولد وهي مدمنة على المخدرات أيضاً.وتفادياً لدخول السجن، قام الوالدان بإعطاء الرضيعة الأدوية المسكنة كي لا يتبين خلال الفحوص أن جسم الطفلة يحتوي على المخدرات.ولكن الشرطة لم تُصدّق روايتهما، وبعد إخضاع الأم والطفلة للفحوص تبيّن أنّ الأولى كانت تتعاطى الهيروين والأدوية المسكنة بكثافة خلال فترة الحمل ما أدى إلى إدمان الثانية على هذه المادة منذ الولادة.يُشار إلى أنّه لم يتم القاء القبض على الوالدين إلّا في 26 حزيران الماضي ويُواجهان تهمة تعاطي الهيروين ومادة الميثامفيتامين المخدّرة، بالإضافة إلى تعريض الطفلة للخطر، كما حُدد مبلغ 10 آلاف دولار ككفالة لإطلاق سراحهما.