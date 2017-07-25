اختُطفت واغتُصبت قبل أن تُذبح والسبب... علاقتها بعربي مسلم!

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توفيت فتاة هندية مسلمة بعدما تعرّضت للاختطاف، الاغتصاب والقتل والسبب بحسب ما أعلنت المحكمة البريطانية هو أنّها على علاقة بشاب عربي مسلم.وفي التفاصيل، عثرت الشرطة البريطانية على جثة الشابة سيلين دوخران البالغة من العمر 19 عاماً يوم الإثنين، في قصرٍ تبلغ قيمته 1.9 مليون دولار أميركي.وقد قيل إنّ الشابة اختطفت مع شابة أخرى لم تُعرف هويتها وتم نقلهما إلى جنوب غرب لندن حيث قُتلت سيلين وأصيبت الشابة الأخرى بجروح.أمّا عن سبب هذه الجريمة الصادمة والغريبة فهو أن سيلين على علاقة بشاب عربي مسلم وأفراد أسرتها يعارضون هذه العلاقة.الجدير ذكره، أنّ الشرطة وجدت سيلين مكبلة اليدين والقدمين وفي فمها جورباً وشريطاً لاصقاً.