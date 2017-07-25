فيديو صادم – حفل زفاف لثنائي قاصر... والعروس حامل بشهرها السادس

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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر مراهقاً قيل إنّه في الـ 13 من عمره وهو يتزوّج من حبيبته في إحدى القرى الصينية الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً.وفي التفاصيل، يعيش الثنائي المتزوج حالياً في مقاطعة دينغان وقد تبين أنّ العروس كانت حاملاً في شهرها الخامس يوم الزفاف.يُشار إلى أنّ حفل الزفاف جرى الشهر الماضي وقد تبين بحسب Beijing News إنّ الثنائي في الـ 16 عشر من العمر لا في الـ 13 من العمر.وفي سياق متصل، قالت السلطات في المنطقة إنّ الثنائي قد لا يستطيع تسجيل الزواج بسبب السنّ!إليكم الفيديو الذي أثار ضجة واسعة عبر الانترنت: