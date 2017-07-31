بالفيديو - حاول الفرار من الشرطة بأغرب الطرق الممكنة!

انتشر مقطع فيديو على الإنترنت للص حاول الفرار من الشرطة

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LBCI News Lebanon

انتشر مقطع فيديو على الإنترنت للص حاول الفرار من الشرطة من خلال شق طريقه وسط ازدحام مروري في أحد شوارع مدينة "برمنغهام" البريطانية، بسيارة مسروقة، متسببًا بفوضى عارمة.

ويظهر الفيديو السارق مارتن تولان البالغ من العمر 28 عامًا وهو يصطدم بسيارات عدّة كانت متوقفة وسط الطريق نتيجة لحركة المرور الكثيفة، في محاولة يائسة للهرب من ضباط الشرطة الذين كانوا يطاردونه.

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غير أنّ محاولته باءت بالفشل، إذ علقت سيارته بين السيارات المتكدسّة على الطريق وتمكّن رجال الشرطة من اللّحاق به.

فحاصروا السيارة المسروقة التي كان يقودها وقاموا بتحطيم زجاجها، حتى نجحوا في إخراج اللص من داخلها وإلقاء القبض عليه.

وأصيب ثلاثة أشخاص بإصابات طفيفة جراء الفوضى التي تسبب بها تولان.

ويواجه اللص عدة تهم متعلقة باقتحام وسرقة منازل وسيارات.