بالصورة – وضعت مطرقة كبيرة في فمها... ما حصل معها بعدها كان متوقعا!

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اكتسبت مراهقة من لويزيانا شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما علقت مطرقة في فمها.وفي تفاصيل هذه القصة الغريبة، فقد كانت الشابة كالي، البالغة من العمر 14 عاماً، تتحدّث مع مجموعة من أصدقائها عن فرقة BTS المؤلفة من 7 نجوم شباب من كوريا الجنوبية. وقد وصفت الشابة واحداً منهم بأنه "جميل جداً" لدرجة أنها "تستطيع أن تضع مطرقة في فمها". وهذا بالتحديد ما فعلته.كما نشرت صورة على تويتر ظهرت فيها وهي تضع المطرقة في فمها وأرفقتها بتعليق: "كيف تقول لوالدتك بأن هناك مطرقة عالقة في فمك".ولحسن الحظ، نجحت كالي بعد مرور نحو 10 دقائق باستخراج المطرقة، إلا أن صورتها كانت قد انتشرت بشكل كبير جداً على تويتر.وفي حديث لـ Buzzfeed، لفتت كالي الى أنها شعرت "بالحماس" عندما كانت في دردشة مع صديقاتها عن فرقة البوب.