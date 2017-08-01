لن تصدقوا ماذا فعلت للتهرّب من سداد ديونها... الحيلة جنونيّة!

خضعت سيّدة صينيّة تبلغ من العمر 59 عامًا لجراحات تجميليّة للتهرّب من سداد ديون شخصيّة تقدر بـ3.71 مليون دولار.

وأصيب ضباط الشرطة بالذهول عندما ألقوا القبض على هذه السيدة التي فرت إلى مدينة شنتشن فى جنوب شرق الصين، بعدما أمرتها محكمة مدينة ووهان بسداد ديونها.

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ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن ضابط شرطة قوله: "ذهلنا للغاية.. بدت هذه السيدة في العقد الثالث، وكان مظهرها مختلفًا عن الصور التي كانت بحوزتنا".

واعترفت السيّدة باستخدام بطاقات هوية أشخاص آخرين للسفر في أنحاء البلاد على متن القطار.