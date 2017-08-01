بالفيديو – تنكّر بهيئة "شبح" كي يسرق... فهل نجح في ذلك؟

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اعتقد لص أنه وجد الحلّ الأمثل ليتخفى خلال عملية سطو، فقام بالتنكر بزي" شبح".وقد ظهر الرجل عبر كاميرات المراقبة وهو يلف حول جسده شرشفاً أبيض اللون.وبحسب اللقطات، فقد ظهر اللص وهو يصعد الدرج متخفياً بالشرشف، وينظر من تحته ليرى ما إذا كان هناك من أحد في قاعة جينجيانغ، مدينة تشيوانتشو بمقاطعة فوجيان، جنوب شرق الصين.والملفت هو أن اللص قد ابتكر هذه الخطة، بعدما رأى أن هناك كاميرا مراقبة في المكان.واستدعيت الشرطة الى المكان في وقت لاحق، واكتُشف أن الرجل قد قطع ستاراً واستخدمه لإخفاء نفسه.واستطاعت الشرطة تحديد هوية الشاب، وذلك لأنه ظهر بوضوح على الكاميرا قبل أن يرتدي "زي الشبح".وقد ألقي القبض على اللص، الذي لم ينجح بسرقة أي شيء من المكان، وتمّ احتجازه بعدما اعترف بسلسلة من الجرائم الأخرى.