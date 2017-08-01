هربوا جميعهم من السجن... بفضل "زبدة الفول السوداني"!

تمكّن 12 سجينًا من الهرب من سجن في ولاية ألاباما الأميركية بعدما لجأوا إلى حيلة غريبة.

وفي مؤتمر صحافي، قال قائد شرطة مقاطعة ووكر جيمس أندروود إنّ السجناء استخدموا زبدة الفول السوداني للفرار من السجن.

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وفي التفاصيل، قاموا بواسطة زبدة الفول السوداني من الشطائر التي تقدم لهم باستبدال رقمي بابين داخل مبنى السجن، أحدهما يؤدي إلى الزنازين والآخر إلى خارج المبنى.

ثم استغلوا وجود حارس جديد في غرفة المراقبة، وطلبوا منه فتح باب الخروج، بعدما غيروا رقمه لرقم الباب المؤدي إلى الزنازين، فاستجاب الحارس إلى طلبهم.

وفي خلال دقائق، خرج السجناء الـ 12 من السجن، بعدما تسلقوا السور مستخدمين أغطية تم ربطها ببعض.

غير أنّ الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على 11 سجينًا وأعادتهم إلى السجن فيما ظل واحد منهم حرًا طليقًا.