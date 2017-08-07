بالصور والفيديو – مخلوقات بحرية غريبة تسبّبت له بجروح مروعة!

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ضجت مواقع الأخبار العالمية بخبر تعرّض شاب أسترالي للدغات حشرات بحرية مروّعة ما تسبّب له بجروحٍ في قدميه.وفي التفاصيل، فقد أصيب الشاب سام كانيزاي البالغ من العمر 16 عاماً بهذه الجروح البالغة يوم الإثنين عندما وضع قدميه في مياه شاطئ ديندي في برايتون بعد مباراة لكرة القدم، فصُدم بعد نصف ساعة برؤية قدميه مضرجتين بالدماء.وقد عبّر الأطباء والعلماء عن حيرتهم حيال هذه الحالة الغريبة والإصابات البالغة!ومن المرجّح أنّ تكون هذه الإصابات ناتجة عن لدغة قمل السمك أو Sea Lice، هذه الفرضية دفعت بوالد سام إلى إجراء اختبار بسيط للتأكد! فقام عندها برمي قطعة من اللحم النيء في المياه حيث تعرّض ابنه لهذه الإصابات ولاحظ عندها أنّ الحشرات المائية تسابقت لتناول قطعة اللحم.من ناحية أخرى، قال بروفيسور في جامعة نيو ساوث ويلز، أليستير بور إنّ هذه الحشرات المائية ليست قمل السمك بل هي حشرات معروفة باسم "مزدوجات الأرجل".الجدير ذكره، أنّ استراليا هي البلد الأغنى بالحيوانات السامّة إن كان براً أو بحراً.