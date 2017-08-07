غُرّمت لأنّها سبحت بالبوركيني في فرنسا!

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أصيبت امرأة تُدعى "فضيلة" بالصدمة بعدما غُرمت بمبلغ يفوق الـ 570 دولاراً لأنّها سبحت في حوض سباحة فرنسي مرتدية البوركيني، وذلك كلفة تنظيفه وتعويضاً على إقفاله لمدة يومين بحسب القيمين على الفندق.وفي التفاصيل، فقد كانت السيدة تقضي عطلة برفقة عائلتها في مارسيليا، حين طلب منها عامل في الفندق أن تخرج من حوض السباحة.وقالت فضيلة إنّ القيمين على حوض السباحة تحدثوا لاحقاً مع زوجها وطلبوا عدم نزولها إلى حوض السباحة طوال الفترة المتبقية من إقامتهم في الفندق.وقد عبّرت فضيلة عن غضبها وخيبة أملها تجاه ما حصل في حديث للجمعية المتحدة ضدّ رهاب الإسلام في فرنسا (CCIF).والجدير ذكره، أنّ فضيلة وزوجها رفضا دفع المبلغ الذي فرضه مالك الفندق، ما دفع هذا الأخير إلى سحب الأموال من حسابهما من دون إصدار فاتورة.وكان الزوجان قد حجزا الفندق من خلال بطاقة مصرفية ما سهل على المالك سحب الأموال من دون علمهما.