صورة حيّرت روّاد تويتر... هل هذه ثعابين أم فطائر دونات؟

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أصيب مستخدمو موقع تويتر بحيرة كبيرة بعد انتشار صورة لخدعة بصرية على الموقع.وقد نشرت إحدى مستخدمات تويتر صورة أرفقتها بتعليق: "واوو تبدو جميلة جداً"، وهي عبارة عن خمسة ثعابين.والملفت هو أن الرواد ظنوا بداية أن هذه الثعابين مزيّفة ومصنوعة من فطائر الدونات قبل أن يكتشفوا فيما بعد الحقيقة.ووقع روّاد تويتر في هذا الخطأ بسبب العلامات البيضاء الموجودة على الثعابين التي اعتقدوا أنها سكر.وقد لاقت هذه الصورة انتشاراً كبيراً على تويتر إذ أعيد نشرها نحو 14 ألف مرة، إضافة الى أن عدداً كبيراً من الرواد عبّروا عن صدمتهم لدى اكتشاف الحقيقة.