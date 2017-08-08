غرائب وطرائف
08 آب 2017 - 09:51
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فيديو من داخل المستشفى فضح أمر المسعف... ماذا فعل لممرضة حامل؟

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فيديو من داخل المستشفى فضح أمر المسعف... ماذا فعل لممرضة حامل؟
التقطت كاميرا المراقبة داخل مستشفى في مدينة "فالبارايسو" التشيليّة اعتداء مسعف بشكلٍ وحشي على امرأة حامل من خلال ركلها على بطنها.

ووفق الفيديو الذي سجّلته كاميرا المراقبة، يظهر المسعف والمرأة الحامل التي تبيّن أنّها تعمل كممرضة في المستشفى وهما يتشاجران في الرواق.

لكنّ بعدما احتدم النقاش بينهما، أمسك الرجل الممرضة من شعرها وبدأ بالصراخ في وجهها قبل أن يضرب رأسها بالباب. وبعدما أفلتها، قام بسرعة بركلها على بطنها.
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واستمرّ الاعتداء حوالي 3 دقائق لحين وصول رجال الأمن إلى المكان وإبعاد الرجل عن الممرضة الحامل.

 وذكرت مواقع إلكترونية أنّ المسعف قد أوقف عن العمل وقد يُواجه تهماً جنائية.

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