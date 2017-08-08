مطعم يثير بلبلة... التخفيضات تتبدّل مع اختلاف حجم الصدر!

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Chinese restaurant offers bra-size discounts - BBC News https://t.co/XxV9AE8LlE — Mike Cormack (@bucketoftongues) August 8, 2017

انتشر خبر عبر مواقع الأخبار العالمية مفاده أنّ مطعماً صينياً في مقاطعة تشيجيانغ، أطلق إعلاناً ترويجياً يشير إلى تخفيضات في الأسعار استناداً إلى حجم ثدي النساء فكلما كان الثدي أكبر كلما ازدادت التخفيضات على الفاتورة.وفي التفاصيل، فقد أقدم القيمون على مطعم "Trendy Shrimp" على إطلاق هذا الإعلان الذي اعتُبر عنصرياً ومبتذلاً للغاية.نشير إلى أنّ المطعم نشر هذا الملصق الإعلاني يوم 21 تموز بحسب موقع Qianjing Evening Post وكُتب على الملصق الإعلاني عبارة مفادها "المدينة بأكملها تبحث عن الصدور".وبحسب الإعلان، فإنّ النساء اللواتي يرتدين حمالة صدر بقياس A سيحصلن على تخفيض قدره 5 في المئة من قيمة الفاتورة. أمّا النساء اللواتي يرتدين حمالة صدر بقياس G فسيحصلن على تخفيض يصل حتى 65 في المئة.الجدير ذكره، أنّه تمت إزالة الملصق الإعلاني بعد أيام قليلة بحسب ما قال مدير المطعم Lan Shenggang.