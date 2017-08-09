صورة لها عبر واتساب فضحت أمرها... فاكتشف زوجها خيانتها له مع صديقه!

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ضبط رجل عربي زوجته وهي تخونه مع صديقه وزميله في العمل داخل منزله في دبي وذلك بعد عودته بشكلٍ مفاجئ ما أجبر العشيق على القفز من النافذة هرباً من مواجهة الزوج.ووفق موقع "24" الإماراتي، أظهرت التحقيقات أنّ العشيق قفز من نافذة الشقّة التي تقع في الطابق الثاني ما أدّى إلى كسر قدمه فحضرت الشرطة وسيّارة الإسعاف إلى المكان ليتمّ نقله إلى المستشفى، وبالتحقيق معه أقرّ بعلاقته غير الشرعية بزوجة صديقه.وبدورها، أقرّت الزوجة بعد إلقاء القبض عليها بعلاقتها مع صديق زوجها، مشيرة إلى أنّها تعرّفت عليه عن طريق الأخير. وقالت الزوجة إنّ عشيقها الذي يسكن في الطابق العلوي حضر إلى شقّتها تحت تأثير الكحول حيث شربا سوياً قبل ممارسة الجنس.وحول طريقة اكتشافه الخيانة، قال الزوج إنّه أرسل رسالة نصيّة عبر تطبيق واتساب لزوجته الساعة العاشرة مساءً فقالت له إنّها في الخارج، وحين طلب منها إرسال صورة كإثبات أرسلت له صورة من دون بنطلون ففضح أمرها.