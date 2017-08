تعرضت مراسلة أميركيّة لموقف محرج قبل ثوان من البث المباشر بعدما فوجئت بصرصور طائر على فستانها.

وفي التفاصيل، انتشر فيديو يظهر مراسلة تتحضر لبث مباشر عندما رأت الصرصور على فستانها، فما كان منها إلا أن صرخت هلعاً وأبعدته عنها باستخدام الميكروفون.

إليكم الفيديو:

Ahhhhh: Flying cockroach jumps on @mcdade_mb before her live shot on the @KTLA 5 News at 10p! #RoachBomb pic.twitter.com/ZjbC8NDMuv