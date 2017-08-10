بالفيديو - حفل زفاف عروس مصرية... من دون عريس!

قرّرت شابة مصرية ألا تنتظر عريسها حتى تحقق حلمها بارتداء فستان الزفاف الأبيض.



فارتدت فستان الزفاف وأقامت ما يشبه الاحتفال التقليدي بالزواج، على الرغم من عدم وجود عريس فعلي إلى جانبها.



الإعلان وبحسب الموقع التابع لوكالة "سبوتنيك" الروسية، شهد أهالي محافظة الإسماعيلية المصرية على هذا الحفل، الذي أقامته إسراء الهجان، البالغة من العمر 27 عاما، والتي تقول إنّها قررت إسعاد نفسها بنفسها.



ورأت إسراء أنّ إقامة حفل زفاف مع أصدقائها ومعارفها من دون عريس هو الحل الأنسب.



وانتشر مقطع فيديو من برنامج "آخر النهار" الذي يبث على قناة "النهار" الفضائية، والذي استضاف إسراء وصديقها المصور الذي ساعدها على تنفيذ فكرتها الغريبة.



وأثارت هذه الواقعة ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عبر البعض عن استهجانه للفكرة الغريبة على مجتمعنا العربي.