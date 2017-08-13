عروس سعودية لجأت إلى أغرب الطرق لفسخ زواجها!

في واقعة غريبة ومدهشة للغاية، لجأت عروس سعوديّة إلى خطف عريسها بغرض فسخ عقد الزواج قبل يومين من مراسم الزفاف، وذلك بالاتفاق مع صديقتها وشخصين آخرين.

وفي التفاصيل، اتّصلت العروس يالعريس وطلبت منه الحضور إلى منطقة بني مالك لإنهاء ترتيبات الزواج، لكن شخصين انتحلا صفة رجال شرطة، اعترضا طريقه وباغتاه بالضرب، وقيداه ونقلاه إلى أحد الأودية في المنطقة.

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وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، جرّد العريس من ملابسه وتم تصويره والاستيلاء على ما بحوزته من مبلغ مالي (20 ألف ريال)، قبل أن يطلقا سراحه ويدعواه إلى مراجعة البحث الجنائي.

وأصيب العريس لاحقًا بالذهول لمّا استجاب لمراجعة البحث الجنائي في منطقة المندق حيث تم إخباره بأنه ليس مطلوبًا في القسم. وبعدما لوحظ عليه آثار الضرب، أبلغ البحث الجنائي بما جرى له من خطف وضرب في منطقة القريع في بني مالك، الأمر الذي دفع مخفر شرطة القريع إلى البحث في تفاصيل القضية.

وتمكّنت الشرطة من القبض على شابين مشتبه بتنفيذهما جريمة الخطف، فاعترفا إثر التحقيق معهما بأن العروس هي وراء التخطيط للجريمة ومعها صديقتها.

فأوقتهماالشرطة وأحالتهما الجهات المختصة في محافظة الطائف إلى دار الفتيات في مكة المكرمة.

واعترفت العروس بأنها طلبت من صديقتها أن تخطط لها وتضع مكيدة لخطيبها حتى تفسد هذا الزواج ويطلقها.