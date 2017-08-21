بالصور - "مسيرة الزومبي"... هكذا يحتفل "الوحوش" بيوم الموتى

إليكم الصور الغريبة...

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LBCI News Lebanon

نظم سكان مدينة استوكهولم السويدية، الأحد 20 أغسطس/آب، مسيرة تضم الآلاف فى مهرجان "مسيرة الزومبي" للعام 11 على التوالي.

ديلي ميل البريطانيّة صورًا مرعبة للمشاركين في المسيرة، الذين لونوا وجوههم بألوان وأشكال مخيفة وارتدوا ملابس تعطيهم هيئة قتلى أحياء. ونشرت صحيفةالبريطانيّة صورًا مرعبة للمشاركين في المسيرة، الذين لونوا وجوههم بألوان وأشكال مخيفة وارتدوا ملابس تعطيهم هيئة قتلى أحياء.

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وقد ارتدت إحدى النساء زيّ فتيات الغيشا اليابانية ووضعت مكياجًا غطى نصف وجهها وجعلها تبدو واقعية إلى حدٍ كبير، بينما ارتدى آخر بدلة رائد فضاء مازال على قيد الحياة، كاملةً وخوذتها محطمة.

هذا وغرز مشارك آخر عبوة من مشروب طاقة في جمجمته بشكلٍ غريب.

وتُقام هذه الفعالية الفريدة من نوعها في العاصمة السويدية كل عام، وهي مستوحاة من مسيرات مماثلة في أميركا.

ويطلق على هذا اليوم اسم "يوم الموتى".





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