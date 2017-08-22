ما هي الطائفة الدينية الجديدة التي أثارت الجدل في الجزائر؟

ما هي "الكركرية"؟

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LBCI News Lebanon

يحتدم في الجزائر نقاش في بعض وسائل الإعلام ووسائط التواصل الإجتماعي، وبخاصة فيسبوك، حول طائفة دينية (صوفية) جديدة بدأت تنتشر في البلاد.

وأطلق على الطائفة اسم "الكركرية"، وقد بدأت بالانتشار بشكل لافت في المملكة المغربية.

القدس العربي"، انتشرت صور على فيسبوك لأتباع الطائفة وهم يجولون بملابسهم المتعددة الألوان في ولاية مستغانم. وبحسب موقع ""، انتشرت صور على فيسبوك لأتباع الطائفة وهم يجولون بملابسهم المتعددة الألوان في ولاية مستغانم.

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سكاي نيوز" نقلًا عن صحيفة الشروق الجزائرية، نجح أتباع الطريقة الكركرية لمؤسسها المغربي الشيخ محمد فوزي الكركري بعدما وجدوا لهم موطئ قدم في بلدية حجاج بهدف دعوة عامة الناس لاتباع تعاليم الطريقة الكركرية "التي ترمي إلى التحقق في معرفة الله والمشاهدة". ووفقًا لموقع "" نقلًا عن صحيفة الشروق الجزائرية، نجح أتباع الطريقة الكركرية لمؤسسها المغربي الشيخ محمد فوزي الكركري بعدما وجدوا لهم موطئ قدم في بلدية حجاج بهدف دعوة عامة الناس لاتباع تعاليم الطريقة الكركرية "التي ترمي إلى التحقق في معرفة الله والمشاهدة".

وأضافت الصحيفة أنّ منهج الطائفة الكركرية التي اشتهرت بملابسها المزركشة يقوم على مبدأين أساسيين، وهما "الخلوة والحضرة".

ويدعي أصحابها الانتساب إلى 48 قطبا بداية بجبريل ووصولا إلى الرسول الكريم، وهو ما سيفتح، على حد قولهم، الباب لدخول خطر جديد يضاف إلى الشيعة والأحمديين والقرآنيين.

وطالب المكلف بالإعلام في جمعية العلماء المسلمين بالجزائر، توهامي ماجوري، وزارة الشؤون الدينية بالتصدي لهذه الطائفة.

وحذر شيخ الطريقة القادرية في الجزائر وعموم إفريقيا، الشيخ حساني حسان، من الكركرية التي اعتبرها اختراقًا أجنبيًا للجزائر، وللمذاهب الصوفية فيها، مطالبا بتدخل وزارة الشؤون الدينية لوضع حد لهذه الطريقة.

وزاد ظهور هذه الطائفة في الجزائر الجدل حول تكاثر مثل هذه الظواهر، في السنوات الأخيرة، وآخرها الطائفة الأحمدية، التي أخذ النقاش حولها بعدًا دوليا.