جريمة مروعة داخل المستشفى... ماذا فعلت الممرّضة؟

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اعتقلت الشرطة الإسبانية مساعدة ممرضّة بعدما وُجّهت إليها تهمة قتل مريضة من خلال حقن الهواء في عروقها.وأوقفت المرأة التي تُدعى "بياتريس" عن العمل في مستشفى "أمير أستورياس" (Prince of Asturias Hospital) في وسط إسبانيا دون دفع تعويضٍ لها.ووُضعت المرأة في السجن حالياً من دون تحديد سند كفالة خلال فترة التحقيق.وتقول الشرطة إنّ المرأة مشتبه بها في قتل جدّة في الـ 86 من عمرها من خلال حقن الهواء في عروقها ما أدّى إلى وفاتها بسرعة.وذكرت الصحف الإسبانية أنّ كميّة الهواء التي حُقنت في قلب المريضة ورئتيها وعنقها وعروق الكلى عندها تشير إلى أنّ العملية تمّت باستخدام إبرة كبيرة.