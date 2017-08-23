بالفيديو - الإشبين يُحرج العريس في حفل زفافه... ما السرّ الذي كشفه للمدعوين؟

الإعلان

أحرج إشبين بريطاني عريساً في حفل زفافه حين كشف بطريقةٍ مضحكة أمام جميع المدعوين عن مشاهدته للأفلام الإباحية.وكان الاشبين "طوم" يلقي كلمة خلال حفل الزفاف عن العريس "داني" حين قال إنّ الأخير يُشاهد الأفلام الإباحية بانتظام على موقع PornHub. ولم يتوقّف طوم عند هذا الحدّ، بل لجأ إلى موقع PornHub وطلب منهم إعداد فيديو مضحك يُظهر ما الذي يُشاهده العريس من أفلامٍ إباحية.وتظهر في الفيديو امرأة ترتدي قميصاً عليه شعار الموقع الإباحي وقالت للجميع "داني، نُقدّر وفاءك لنا كثيراً، وجميع السيدات سعيدات بمعرفة أنّك ستتزوّج" وأضافت أنّها ستُقدّم له باقة الاشتراك المميز مجانا.