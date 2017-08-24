بالفيديو- كيف تصرفت هذه الطفلة خلال البث المباشر؟

أسرت طفلة بريطانية تدعى "ايريس" قلوب المشاهدين بعدما ظهرت برفقة والدتها في مقابلة تلفزيونية على قناة ITV.

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وكان مذيع الأخبار الاستر ستيوارت يحاور والدة ايريس بموضوع حساسية الأطفال ضد الحليب ، إلا أن الطفلة حولت الفقرة الإخبارية إلى لحظات طريفة.

ولم تستطع ايريس الجلوس، فبدأت تتسلق مكتب ستيوارت وتعبث في الاستديو غير آبهة بما يدور حولها.

وانتشر الفيديو بكثافة على مواقع التواصل الإجتماعي حيث نوّه مستخدمو المواقع بطرافة الطفلة، مشبّهين الحادثة إلى ابنة خبير شؤون كوريا الجنوبية روبرت كيلي التي اقتحمت مكتب والدها في خلال اجرائه مقابلة مع قناة بي بي سي.