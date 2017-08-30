بالصورة - ما الشيء الغريب الذي وجدته في السلطة أثناء تناول الطعام؟

الإعلان

شعرت فتاة أميركية بالصدمة حين كانت تتناول السلطة إذ وجدت ضفدعاً صغيراً على قيد الحياة في طبقها فبدأت بالقفز هلعاً، خصوصاً أنها نباتية وتعاني من حساسية تجاه اللحم.لكن المفارقة كانت حين أعلنت المرأة والتي تُدعى جارفينكيل (37 عاما) أنها قرّرت وزوجها الاحتفاظ بالضفدع كحيوان أليف واعتبرت ما حصل معها بمثابة إشارة وبأنّها أنقذت حياته رغم الخوف الذي عاشته.وقام الزوجان بوضع حيوانهما الأليف في حوض أسماك قديم وأطلقوا عليه اسم "لاكي" أي "محظوظ"، نظراً للطريقة التي نجا بها من الموت.ثم أقدمت جارفينكيل من بعد الحادثة على رفع دعوى بحق الشركة المنتجة لهذا الطبق وباشرت الشركة بالتحقيقات.