بالفيديو- عرض زواج خارج عن المألوف... ماذا قدّم لحبيبته؟

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أقدم شاب على عرض الزواج على حبيبته بطريقة مميزة وخارجة عن المألوف.وقد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه شاب يدعى مو سياو وهو يجثو على ركبتيه ليعرض الزواج على حبيبته وانغ أويقي أمام الناس في مطعم في تشانغتشون.ولكن الملفت هو أن الشاب قدم لحبيبته باقة من اللحوم وأوراق الخس. وقد جاءت هذه الخطوة قبل يوم واحد من عيد الحب الصيني، المعروف أيضا باسم مهرجان أويكسي.ولحسن الحظ أحبت وانغ الباقة وكان جوابها "نعم".وأشار مو الى أنه يعلم أن الطبق المفضل لدى وانغ في المطعم هو لحم البقر فقرّر أن يجعل منه ركناً أساسياً في عرض الزواج.