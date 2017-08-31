الفضول أدخله المستشفى... ماذا وضع طفل في جسمه؟

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خضع صبي صيني لعملية جراحية استخرج خلالها الأطباء 26 مغناطيساً كان قد أدخلها الى عضوه الذكري بسبب "فضوله".وبدأ الصبي البالغ من العمر 11 عاماً بتبول الدم فتبّه إلى المشكلة.ونُقل الولد إلى المستشفى في مدينة "ونتشو" حيث تعامل الأطباء على الفور مع التورم الذي نجم عن وضع الألعاب المعروفة باسم " Buckballs" المصنوعة من سلسلة من المغناطيس في مجرى البول.وقال طبيب الأطفال وانغ يونغبياو إنّ الأشعة السينية أظهرت المغناطيس داخل المثانة ومجرى البول.ولفت الطبيب الى أن " Buckballs" تسبّبت بانسداد حوالي ثلاثة أخماس أنبوب مجرى البول لدى الطفل، ما تسبّب بالتورم والنزيف.