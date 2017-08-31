غرائب وطرائف
31 آب 2017 - 08:44
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العثور على جثّة شابة حامل في شهرها الثامن... أي اختفى جنينها؟

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العثور على جثّة شابة حامل في شهرها الثامن... أي اختفى جنينها؟
عثرت الشرطة البريطانية على جثة شابة تُدعى سافانا ماري غريويند (22 عاماً) كانت حاملاً في شهرها الثامن عندما اختفت بعد خروجها من منزل والديها.

ووجدت الشرطة جثّة الشابة في نهر "ريد ريفر" ملفوفة بغطاء بلاستيكي أسود بعد بحث استمر ثمانية أيام.

وما أثار الإستغراب هو أن الجنين كان مفقوداً أي من المرجح أن تكون الطفلة قد أُخرجت من رحم أمها قبل موعد الولادة.
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وقد أفادت التحقيقات أنّ القاتلين هما رجل يُدعى ويليام هون وزوجته بروك كروز وقد حاولا تضليل الشرطة التي عثرت لاحقاً في منزلهما على طفلة حديثة الولادة تبين أنها ابنة سافانا.

ووفقا لوثائق المحكمة، فقد أقدم الزوجان على قتل الشابة للحصول على ابنتها وتربيتها.
 
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