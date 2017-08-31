بالصور - لن تصدّقوا ماذا فعل بالسلحفاة قبل مغادرة المنزل!

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قام زوجان يسكنان في مدينة دورتمند الألمانية بإنقاذ سلحفاة في حالة سيئة للغاية وجداها مستلقية على ظهرها وغير قادرة على الحركة في حديقة قرب منزلهما.وشعر الزوجان بالصدمة بعدما لاحظا أنّ للسلحفاة ثقباً في قوقعتها وبداخلها وُضع سلك حديدي مع خيط طوله سبعة أمتار.وتبيّن لاحقاً أنّ صاحب السلحفاة أراد الذهاب في رحلة خارج البلاد لمدة ثلاثة أسابيع فقام بإحداث الثقب على هذا النحو كي لا يفقدها.وأثار هذا الأمر سخط الزوجين وعبرا عن الأمر قائلين: "لا يمكنك ربط سلحفاة كالكلاب وتركها من دون أكل أو شرب و ترحل بكل بساطة"تجدر الإشارة إلى أن صاحب السلحفاة سيُحاكم لخرقه قانون حماية الحيوان في ألمانيا.