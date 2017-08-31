بالفيديو: خلال ولادة قيصريّة... طبيبان حوّلا غرفة العمليات إلى حلبة قتال!

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تنتشر بشدّة أخبار عن أخطاء طبية حصلت أثناء قيام طبيب ما بإجراءعملية وتنال اهتمام الرأي العام، لكن أن نرى فيديو يظهر إهمال الأطباء للمريض لإنشغالهما في صراع... فهذه ربما سابقة.انشغلت مواقع التواصل الإجتماعي بفيديو لطبيبين جراحيين في الهند كانا يجريان عملية جراحية داخل غرفة العمليات في قسم الجراحة القيصرية لسيدة حامل، فاشتعلت مشاجرة عنيفة بين الدكتور أشوك نينيوال، طبيب التوليد، والدكتور موراري لا تاك، طبيب التخدير تاركين المريضة تحت تأثير البنج.كما أوردت صحيفة بي بي سي فإن المرأة الظاهرة في الفيديو وجنينها بصحة جيدة أما الشجار فقد خلص إلى توقيف الطبيبن المعنيين مؤقتاً عن ممارسة واجباتهما لحين انتهاء التحقيق.